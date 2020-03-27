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1. Механическое движение. Равномерное, равноускоренное (пройти тестирование)
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2. Законы Ньютона (пройти тестирование)
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22. Понимание и анализ экспериментальной информации, представленной в виде графиков, таблиц, схем (пройти тестирование).
23. Механические, тепловые и электромагнитные явления: задача 1 (пройти тестирование).
24. Механические, тепловые и электромагнитные явления: задача 2 (пройти тестирование).
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