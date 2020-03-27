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Сайт "Дистанционный репетитор" - это профессиональный сервис подготовки к ГИА по физике онлайн. Его разработали лучшие методисты, опытные учителя, преподаватели ведущих вузов страны. Работайте с теоретическим материалом, слушайте мини-лекции, решайте задачи и тесты в режиме тренажера, спрашивайте у экспертов.

Сайт - ФИПИ  предлагает открытый банк заданий для подготовки к ОГЭ. На сайте можно пройти тесты онлайн и скачать демо-версии заданий. (пройти тестирование)
 

Онлайн тестирование

1. Пробный вариант 1.
2. Пробный вариант 2.
3. Пробный вариант 3.
 
Тематическое тестирование
1. Механическое движение. Равномерное, равноускоренное (пройти тестирование).
2. Законы Ньютона (пройти тестирование).
3. Законы сохранения (пройти тестирование).
4. Простые механизмы. Свободное падение (пройти тестирование)
5. Давление. Сила Архимеда. Плотность вещества (пройти тестирование)
6. Механические явления (пройти тестирование).
7. Тепловые явления 1 (пройти тестирование).
8. Тепловые явления 2 (пройти тестирование).
9. Тепловые явления 3 (пройти тестирование).
10. Электризация. Постоянный ток (пройти тестирование).
11. Электромагнитное поле (пройти тестирование).
12. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (пройти тестирование).
13. Электромагнитные колебания и волны (пройти тестирование).
14. Радиоактивность (пройти тестирование).
15. Методы научного познания (пройти тестирование).
16. Извлечение информации из текста (пройти тестирование).
17. Сопоставление и применение информации из текста с физическим содержанием (пройти тестирование).
18. Применение информации из текста с физическим содержанием (пройти тестирование).
19. Единицы измерения, физические приборы, формулы (пройти тестирование).
20. Ученые, открытия (пройти тестирование).
21. Понимание и анализ информации, представленной в виде таблицы, схемы (пройти тестирование).
22. Понимание и анализ экспериментальной информации, представленной в виде графиков, таблиц, схем (пройти тестирование).
23. Механические, тепловые и электромагнитные явления: задача 1 (пройти тестирование).
24. Механические, тепловые и электромагнитные явления: задача 2 (пройти тестирование).
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